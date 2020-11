Cos'è la nebbia? Come si crea questo inquietante fenomeno?

Cos'è la nebbia? Come fa a crearsi questo fenomeno? Nulla di paranormale, ultra terreno o che indichi la posizione di un boss nei paraggi, si tratta di un fenomeno meteorologico naturale che si verifica quando le temperature fredde fanno rallentare e condensare le molecole d'acqua presenti nell'aria.

L'acqua - che si condensa - forma numerose e minuscole goccioline d'acqua che rimangono sospese nell'aria per un certo periodo di tempo. Essere nella nebbia, in poche parole, è come camminare all'interno di una nuvola. Esattamente come le nuvole che fluttuano nel cielo, esistono diversi tipi di nebbia: