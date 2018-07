E' Nissan LEAF la macchina elettrica più venduta d'Europa

Nissan ha ufficialmente annunciato che, in base ai dati ottenuti nel primo semestre del 2018, la Nissan LEAF è risultata essere l'auto elettrica più venduta in Europa, scavalcando anche altre vetture e marchi che da tempo sono presenti in questo settore.

Come sottolineato dallo stesso produttore di veicoli elettrici, tra Gennaio e Giugno 2018, in Europa sono stati immatricolati oltre 18.000 nuovi esemplari di Nissan LEAF, con i clienti europei che hanno ordinato più 37.000 LEAF dall'inizio delle vendite, dello scorso Ottobre 2017.

In Italia, le Nissan LEAF immatricolate ammontano a 2.600 dal lancio dello scorso anno, un dato che ha permesso alla macchina di essere la vettura elettrica più venduta del nostro paese, in cui dallo scorso dicembre ha registrato oltre 1.500 ordini, pari a circa due volte il numero delle unità vendute negli ultimi due anni.

Alla base della scelta degli utenti c'è il fatto che la nuova Nissan LEAF garantisce sostenibilità, sicurezza e connettività, oltre alle prestazioni possibili grazie al propulsore al 100 per cento elettrico, un nuovo design e sistemi avanzati di sicurezza alla guida. La batteria da 40 kWh, inoltre, offre un'autonomia di percorrenza pari a 270 chilometri nel percorso combinato e 389 chilometri in città, in linea con il nuovo standard europeo WLPT in materia di emissioni ed economia dei consumi.

“La crescita delle auto elettriche prosegue inarrestabile” ha dichiarato Gareth Dunsmore, Direttore Veicoli Elettrici di Nissan Europa. “La nuova LEAF ha rivoluzionato l’esperienza di guida con tecnologie come l’e-Pedal, capace di ridurre l’interferenza dei freni fino al 90%, mostrando a un maggior numero di clienti i vantaggi della mobilità elettrica offerti da Nissan.”