Cos'è il nitrato di ammonio? La sostanza chimica dell'esplosione di Beirut

Sappiamo che, molto probabilmente, ad aver causato l'esplosione a Beirut sono state circa 2.700 tonnellate di nitrato di ammonio immagazzinato vicino al porto mercantile della città. Cos'è questa sostanza capace di causare una così terribile e spaventosa esplosione?

Il nitrato di ammonio ha (formula chimica NH₄NO₃) viene prodotto come piccoli pellet porosi ed è uno dei fertilizzanti più utilizzati al mondo. È, tuttavia, anche il componente principale in molti tipi di esplosivi minerari, dove viene miscelato con olio combustibile e fatto esplodere da una carica esplosiva. Il nitrato di ammonio, tuttavia, non brucia da solo: funge da fonte di ossigeno che può accelerare la combustione di altri materiali.

Il nitrato di ammonio fornisce un apporto di ossigeno molto più concentrato rispetto all'aria che ci circonda. A temperature sufficientemente elevate, la sostanza può decomporsi violentemente da sola; questo processo crea gas - tra cui ossidi di azoto e vapore acqueo - ed è questo rilascio rapido che provoca un'esplosione, secondo quanto affermato sul sito web The Conversation.

La decomposizione del nitrato di ammonio può essere innescata se si verifica un'esplosione nel luogo in cui è immagazzinata o se, ad esempio, c'è un incendio intenso nelle vicinanze. Un'esplosione di nitrato di ammonio produce enormi quantità di diossido di azoto (NO₂). Quest'ultimo è un gas rosso maleodorante (lo stesso colore visto nella nube).

La devastante esplosione, invece, equivale a diverse centinaia di tonnellate di TNT. L'esplosione è stata registrata come un terremoto di magnitudo 3.3 e gli effetti dello scoppio sono stati avvertiti a miglia di chilometri dal luogo dell'evento. Jeffrey Lewis, un esperto di armi nucleari presso il Middlebury Institute of International Studies in California, ha stimato "tra le 200 e le 500 tonnellate, considerando i danni da esplosione, l'onda d'urto, i segnali sismici e le dimensioni del cratere", viene riportato su Business Insider.

Si parla di una potenza esplosiva di almeno due ordini di grandezza maggiore del GBU-43 Massive Ordnance Air Blast bomb (soprannominata "la madre di tutte le bombe"), l'arma non nucleare più potente dell'arsenale degli Stati Uniti. L'esplosione di Beirut è stata decine di volte meno potente della bomba atomica che ha devastato Hiroshima. Ovviamente, "un'esplosione nucleare sarebbe stata di gran lunga peggiore, in quanto includerebbe effetti termici più estremi e anche radiazioni", afferma Kingston Rief, esperto di disarmo e riduzione delle minacce dell'Arms Control Association.