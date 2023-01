C'è qualcosa che non va con il rover cinese che si trova su Marte

Brutte notizie con il rover Zhurong della Cina che si trova su Marte. Dopo aver superato ampiamente le aspettative della sua missione, il veicolo spaziale che sta esplorando l'arido mondo potrebbe trovarsi vicino alla via del tramonto.

A maggio il rover è stato messo in "modalità di sospensione" per proteggerlo da un brutale inverno marziano pieno di potenti tempeste di sabbia (perché sì, anche su Marte c'è l'inverno), ma gli addetti ai lavori stanno lottando per farlo tornare in azione dalla fine di dicembre per fargli riprendere le sue normali attività.

Nonostante la missione sia già stata dichiarata un successo, sarebbe un vero peccato se il veicolo non riuscisse più a svegliarsi. "Molto probabilmente le tempeste di sabbia hanno seriamente indebolito la capacità di Zhurong di utilizzare i suoi pannelli solari per generare energia", riferisce il South China Morning Post.

Lo stesso destino è toccato anche ai veicoli spaziali della NASA, come ad esempio il lander InSight. Attualmente gli scienziati della Cina stanno anche lottando per acquisire immagini del rover Zhurong utilizzando la sonda cinese Tianwen-1, che sta girando intorno al Pianeta Rosso. Il mezzo marziano dovrebbe risvegliarsi una volta raggiunti dei livelli accettabili, ma per adesso il suo destino sembra essere sospeso.

Da tre mesi (le stime iniziali della missione) a un anno e mezzo è comunque un traguardo da festeggiare, ma il veicolo potrebbe ancora stupire. Stiamo a vedere.