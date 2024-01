C'è una notizia che devi sapere sull'acido lattico che sorge dopo l'allenamento

Se dopo una sessione intensa in palestra o una corsa ti sei mai chiesto perché i tuoi muscoli siano così doloranti, la risposta potrebbe sorprenderti. Contrariamente a una credenza diffusa, il dolore muscolare post-esercizio non è causato dall'accumulo di acido lattico nei muscoli.

Infatti, come sottolineato da Robert Andrew Robergs, professore associato di fisiologia dell'esercizio presso la Queensland University of Technology, e Samuel L. Torrens, candidato al dottorato di ricerca, il vero colpevole è un processo molto più complesso. La ricerca mostra che l'acido lattico, o più precisamente il lattato, non ha nulla a che fare con il dolore muscolare dopo l'esercizio.

In realtà, quest'ultimo è un prodotto del metabolismo cellulare che contrasta, anziché causa, l'accumulo di acido nei muscoli e nel flusso sanguigno. Questo processo è fondamentale per il funzionamento dei muscoli durante l'esercizio fisico e, senza di esso, saremmo in una situazione peggiore. Il dolore muscolare che si avverte durante e dopo l'esercizio è il risultato di una serie di reazioni chimiche che si verificano nelle cellule muscolari.

Queste reazioni portano all'accumulo di prodotti e sottoprodotti che causano l'ingresso di acqua nelle cellule, aumentando la pressione all'interno e tra le cellule muscolari. Questa pressione, unita al movimento di molecole dalle cellule muscolari, può stimolare le terminazioni nervose e causare disagio durante l'esercizio. Il dolore e il disagio che si avvertono alcune ore o giorni dopo un esercizio insolito o più intenso hanno una lista diversa di cause.

Se si esercita oltre il proprio livello o routine abituale, si può causare un danno microscopico ai muscoli e alle loro connessioni ai tendini. Questo danno provoca il rilascio di ioni e altre molecole dai muscoli, causando gonfiore localizzato e stimolazione delle terminazioni nervose, noto come "dolore muscolare ad insorgenza ritardata" o DOMS.

Mentre il danno si verifica durante l'esercizio, la risposta risultante all'infortunio si accumula nel corso di uno o due giorni successivi (più a lungo se il danno è grave), causando talvolta dolore e difficoltà nei movimenti normali. Insomma, è tempo di rimuovere "acido lattico" come "causa di tutti i mali" dal vocabolario dell'esercizio.

A tal proposito, quando fate il vostro allenamento è importante scegliere l'ora adatta e, possibilmente, farlo in gruppo perché è più efficace!