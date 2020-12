C'è una nuova finestra di lancio per la capsula 'Starliner' della Boeing

La capsula Starliner costruita e ideata dalla Boeing ha subìto diversi ritardi a causa di un fallimento critico avvenuto nel 2019 e che non le ha permesso di raggiungere la Stazione spaziale Internazionale. Il nuovo test potrebbe avvenire già nei primi mesi del 2021.

La capsula Starliner sarà uno dei principali mezzi di trasporto per la tratta "Terra-Stazioni spaziali", ed andrà ad inserirsi nel panorama delle navicelle spaziali come collega della già rodata capsula Crew Dragon della SpaceX. La capsula ideata dalla Boeing potrà non solo rifornire la ISS, ma anche le future stazioni orbitali commerciali che verranno costruite in orbita terrestre.

Più precisamente conosciuta come "CST-100", la capsula è ancora in fase di test e non ha avuto vita facile: nel corso della sua prima missione verso la ISS nel 2019, non è riuscita ad immettersi completamente in orbita, fallendo l'attracco e tornando sulla Terra dopo soli due giorni di volo spaziale. la compagnia ha lavorato duramente per risolvere i diversi problemi tecnici del software, e sperava che il test successivo nominato "Orbital Flight Test 2" (OFT 2) avrebbe potuto riscattare l'onore della navicella.

Purtroppo una serie di combinazioni ha portato l'OFT 2 ad essere rinviato fino a data da destinarsi, senza speranza di riuscire nel corso del 2020. La NASA però, ha di recente annunciato una possibile finestra di lancio per il volo di prova, rincuorando gli ingegneri della Boeing. Se tutto andrà come previsto il volo avverrà entro fine marzo 2021.

"La NASA e la Boeing stanno eseguendo una grande quantità di lavoro su tutti gli aspetti del loro software di volo, e stanno provando diverse casistiche nell'ambiente di simulazione ad alta fedeltà Boeing che include l'avionica Starliner", ha detto Steve Stich, manager del "Commercial Crew Program" della NASA.

Se OFT-2 avrà successo, la CST-100 avrà il via per i voli con equipaggio, potendo finalmente adempiere al principale scopo per cui è stata creata già dall'estate 2021.