C'è un nuovo e interessante candidato per la materia oscura in città

Se c'è qualcosa che non fa dormire gli scienziati, quella è sicuramente la materia oscura, un ipotetico tipo di materia rilevabile solo attraverso i suoi effetti gravitazionali. Si tratta di un enigma di vecchia data e alcuni ricercatori potrebbero aver trovato un pezzo del puzzle: una particella subatomica chiamata d-star hexaquark.

Finora la materia oscura si è rivelata impossibile da rilevare direttamente, in quanto non assorbe, emette o riflette alcun tipo di radiazione elettromagnetica. Tuttavia, i suoi effetti sono ben visibili nello spazio circostante e fino all'85% della materia nel nostro Universo potrebbe essere composta di questa misteriosa "sostanza".

Capire cos'è la materia oscura potrebbe dirci molto sulla formazione del nostro Universo e sul suo funzionamento. "L'origine della materia oscura nell'universo è una delle maggiori questioni scientifiche che fino ad ora ha lasciato un vuoto", spiega il fisico nucleare Daniel Watts dell'Università di York. "I nostri primi calcoli indicano che i condensati di d-stars sono un nuovo candidato possibile per la materia oscura. Questo nuovo risultato è particolarmente entusiasmante poiché non richiede concetti nuovi per la fisica."

I quark sono particelle fondamentali che di solito si combinano in gruppi di tre per formare protoni e neutroni. Collettivamente, queste particelle di tre quark vengono chiamate barioni e la maggior parte della materia osservabile nell'Universo è costituita da questa combinazione. Quando si combinano sei quark, si crea un tipo di particella chiamata dibaryon o hexaquark. Secondo quanto affermato dal team, poco dopo il Big Bang, molti d-star hexaquark avrebbero potuto raggrupparsi insieme mentre l'Universo si raffreddava e si espandeva per formare il quinto stato della materia: il condensato di Bose-Einstein.

Si tratta, ovviamente, di un lavoro altamente teorico e c'è ancora molto da fare. Il team sta pianificando di cercare queste d-star hexaquark nello spazio. "Stiamo conducendo nuove misurazioni per creare stelle a D all'interno di un nucleo atomico e vedere se le loro proprietà sono diverse da quando sono nello spazio libero", afferma infine Mikhail Bashkanov, fisico dell'Università di York.