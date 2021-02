C'è un nuovo trattamento contro il cancro alla pelle: trapianti fecali

Vivono ben 100 trilioni di batteri nel tratto digerente umano, il microbioma intestinale. Questi ci aiutano a estrarre i nutrienti dal cibo, a rafforzare la risposta immunitaria e a modulare gli effetti dei farmaci. Molti studi hanno collegato il microbioma intestinale a una serie di malattie neurologiche, tra cui l'Alzheimer o la depressione.

Così, in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science, gli scienziati hanno trasferito della materia fecale da pazienti con melanoma che hanno risposto bene all'immunoterapia a quei pazienti per i quali l'immunoterapia ha fallito. Questo trattamento ha contribuito a ridurre i tumori dei pazienti con melanoma avanzato quando altre terapie non avevano funzionato.

Il microbiota intestinale è stato collegato al successo e al fallimento di molteplici trattamenti contro il cancro, tra cui la chemioterapia e l'immunoterapia del cancro. Gli oncologi spesso trattano i pazienti con melanoma avanzato utilizzando immunoterapie mirate a proteine ​​specifiche sulla superficie delle cellule immunitarie (PD-1 e CTLA-4). Tuttavia, il 50-70% dei pazienti ha tumori che peggiorano nonostante il trattamento.

Nessun trattamento medico, infatti, è stato approvato per trattare i pazienti affetti da melanoma che hanno fallito le immunoterapie PD-1. Così, gli esperti hanno raccolto microbi fecali da pazienti che avevano risposto bene a questa terapia e li hanno somministrati a pazienti oncologici che non ne hanno beneficiato.

I pazienti hanno ricevuto un trapianto di microbi fecali da pazienti che hanno beneficiato dell'immunoterapia insieme a un farmaco chiamato pembrolizumab, che è stato continuato ogni tre settimane. A seguito di questo trattamento, i tumori di 6 pazienti su 15 nello studio si sono ridotti o sono rimasti gli stessi.

Questi risultati suggeriscono che l'introduzione di alcuni microrganismi intestinali nel colon di un paziente può aiutare il quest'ultimo a rispondere ai farmaci che migliorano la capacità del sistema immunitario di riconoscere e uccidere le cellule tumorali.