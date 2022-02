Dov'è obbligatorio il Green Pass da oggi 1 Febbraio 2022?

Oggi, 1 Febbraio 2022, diventa operativo il DPCM dello scorso 21 Gennaio 2022, che prevede l'estensione dell'uso del Green Pass base in nuove attività commerciali. Conseguentemente, da oggi è necessario essere muniti del QR Code per accedere a negozi ed altri posti: vediamo di cosa si tratta.

Nella fattispecie, da oggi 1 Febbraio 2022 è previsto l'utilizzo del Green Pass base per accedere alla maggior parte dei negozi, ad eccezione di quelli essenziali che rientrano in questo elenco:

Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica) Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di materiale per ottica Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Non è necessario il Green Pass nè base, tanto meno il Super Green Pass, per l'accesso agli uffici di Pubblica Sicurezza per presentare una denuncia, ma anche per testimoniare ad un processo. Ovviamente, è garantito l'accesso anche agli studi medici, ma anche agli uffici postali (ma solo per ritirare la pensione).

L'accesso in servizi come Poste, Banche ed uffici pubblici infatti richiederà il Green Pass.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Governo starebbe lavorando per rimuovere la scadenza dal Green Pass per chi ha il booster.