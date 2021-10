Dov'è obbligatorio il Green Pass da oggi 11 Ottobre? Novità, attività e sanzioni

Dopo aver spiegato come ottenere il Green Pass senza vaccino, andiamo ad analizzare il "Decreto Capienze" in vigore da oggi 11 Ottobre 2021, che disciplina l'utilizzo del Green Pass in una serie di attività.

Il decreto, firmato dal presidente Mario Draghi, prevede una serie di novità importanti, tra cui:

Capienza al 100% per teatri, cinema e concerti in zona bianca;

Eliminazione della distanza interpersonale di un metro nei musei;

Capienza al 75% per gli eventi e competizioni sportive all'aperto e 60% al chiuso;

Capienza al 75% per discoteche, sale da ballo e locali assimilati all'aperto ed al 50% chiuso.

Ovviamente, per tutti accedere alle attività in questione è necessario dotarsi di Green Pass. Il Governo sottolinea che "in caso di violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione".

Il prossimo 15 ottobre entrerà anche in vigore il decreto che dispone l'obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, sia pubblici che privati.

Per tutti i dettagli sul Green Pass ed il suo funzionamento, vi rimandiamo al nostro approfondimento pubblicato qualche mese fa su queste pagine. Ovviamente le informazioni presenti in questa notizia si riferiscono al momento in cui è stata scritta, ovvero lunedì 11 Ottobre 2021.