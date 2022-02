Dov'è obbligatorio lo SPID nel 2022? Ecco come scoprire i servizi che lo richiedono

Torniamo a parlare del Sistema per l'Identità Digitale, che ormai è divenuto onnipresente ed utilizzato largamente dagli utenti. Ma dove si può utilizzare e dov'è obbligatorio? In soccorso c'è un tool ad hoc.

Fermo restando che lo SPID è obbligatorio per accedere a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione e può essere utilizzato anche per effettuare il download del Super Green Pass e del Green Pass, l'utilizzo del sistema è ormai ampiamente diffuso.

Sul sito web ufficiale dello SPID è disponibile un tool ad hoc, raggiungibile direttamente attraverso questo indirizzo, che consente di identificare rapidamente dove utilizzare lo SPID. Nella fattispecie, tramite il modulo presente in calce, gli utenti possono cercare il servizio (come il modello 730) o l'ente (come l'INPS o l'Agenzia delle Entrate), per filtrare poi i risultati per regione, se desiderato.

Inoltre, il Governo specifica che "con la tua identità digitale puoi accedere ai servizi online dei paesi dell’Unione Europea che hanno aderito al nodo eIDAS italiano e delle aziende che hanno scelto SPID come strumento di autenticazione per l’accesso ai propri servizi".

Insomma, lo SPID è davvero presente ovunque e potete utilizzare le vostre credenziali per ottenere l'accesso ad un'ampia gamma di servizi, tra cui il nuovo sistema che permette di cambiare residenza online.