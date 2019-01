E' online su YouTube un contatore in tempo reale degli iscritti di PewDiePie e T-Series

Continuiamo a parlare della faida in corso su YouTube tra PewDiePie e T-Series, che sta tenendo banco da qualche mese sulla popolare piattaforma di condivisione video. La distanza tra i due canali è veramente minima, ma negli ultimi giorni è aumentata dopo l'avvicinamento di inizio settimana.

Dal momento che i numeri sono in continuo aggiornamento, con nuovi iscritti che si aggiungono e cancellano dai due profili di continuo, il canale FlareTV ha creato un contatore in tempo reale che permette di visualizzare live i numeri.

Sulla parte sinistra infatti viene mostrato il numero di iscritti al canale del creatore svedese (che si aggirano intorno agli 82,387 milioni) ed destra quella di T-Series, il canale indiano che qualche giorno fa si era avvicinato pericolosamente mettendo a rischio il primato di PewDiePie che ad oggi è il canale YouTube con il numero più alto di iscritti.

Complessivamente, la distanza tra i due canali è di poco superiore ai 330.000 iscritti, ma non sono comunque escluse sorprese. La faida infatti è nel bel mezzo e la situazione potrebbe cambiare rapidamente, sebbene almeno al momento T-Series non si sia mai avvicinato al punto da poter seriamente mettere in dubbio il titolo di PewDiePie. Nella giornata di ieri alla corsa si è anche iscritto Dude Perfect.