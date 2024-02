C'è questo organo che dovrà suonare ininterrottamente per 639 anni

In un'antica chiesa di Halberstadt, in Germania, si svolge un evento musicale senza precedenti, destinato a entrare nella storia. Qui, un organo sta eseguendo una composizione che sfida ogni concezione tradizionale del tempo: "Organ²/ASLSP (As Slow as Possible)" di John Cage, un brano che deve essere suonato il più lentamente possibile.

Iniziato nel 2001, questo concerto straordinario è programmato per concludersi nel 2640, estendendosi per oltre 639 anni. Recentemente, una folla si è radunata per assistere a un raro evento: il cambio di un accordo, un momento che si verifica solo ogni pochi anni, testimoniando la lenta evoluzione di questa performance epocale.

L'opera di Cage, noto per le sue composizioni sperimentali, qui raggiunge un'espressione estrema della sua visione artistica, invitando a una riflessione profonda sul tempo, la musica e la persistenza della creazione umana. L'organo, appositamente modificato e mantenuto dalla John Cage Organ Foundation, diventa così non solo uno strumento musicale, ma un monumento vivente all'ingegno umano, un ponte tra secoli che collega passato, presente e futuro attraverso le note di una melodia senza fine.

Il progetto "Organ²/ASLSP (As Slow as Possible)" è un esperimento unico nel suo genere che esplora i limiti della musica e della percezione temporale. La performance ha luogo nella città di Halberstadt, in Germania, all'interno della chiesa di St. Burchardi, un edificio del XI secolo scelto per la sua storica risonanza e significato culturale: la città è stata selezionata in onore del primo organo a 12 toni costruito nel 1361, stabilendo un collegamento simbolico tra la nascita della musica organistica moderna e questo progetto avant-garde.

