C'è un parassita che permette alle formiche di vivere molto di più del normale

In un nuovo studio scientifico a lungo termine pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science, un team di ricercatori dell'Università Johannes Gutenberg di Mainz ha osservato 58 colonie di formiche Temnothorax nylanderi infettate da un parassita per tre anni. Le formiche infette dalla tenia chiamata Anomotaenia brevis vivevano più a lungo.

Nel corso di tre anni, tutte le formiche operaie originali non infette sono morte, mentre il 53% delle formiche infette ha continuato a prosperare all'interno della colonia. Normalmente in questa specie le regine possono vivere fino a 20 anni, mentre le formiche lavoratrici raramente raggiungono i due anni di vita.

Inoltre, nonostante la loro vecchiaia, le formiche infette hanno mantenuto il loro aspetto giovanile e avevano tassi metabolici e proporzioni di grasso simili a quelli degli animali giovani. Come mai tutto questo? Secondo i ricercatori le larve di tenia, che prosperano all'interno delle viscere degli insetti, rilasciano proteine ​​con antiossidanti nell'emolinfa delle formiche e modificano l'attività dei geni che influenzano l'invecchiamento.

Tuttavia, le formiche infette erano meno attive del resto del gruppo non infetto ed emettevano segnali chimici che spingevano i loro compagni di nido a prendersi cura di loro, dove venivano accuditi da altri lavoratori nel nido, ricevendo maggiore attenzione, nutriti, puliti e persino portati in giro. Gli esemplari non infetti sembravano essere più stressate.

A che vantaggio i parassiti offrono una "vita più lunga" alle formiche? Semplicemente il loro obiettivo finale è completare il loro ciclo vitale molto complesso all'interno dell'intestino di un picchio. Per questo motivo i parassiti rendono pigre le formiche che, a loro volta, diventano più vulnerabili ed esposte ai picchi (che si nutrono di formiche) quando sono fuori.

