Cos'è il Passenger Locator Form? Tutto sul modulo per viaggiare richiesto anche in Italia

Lo scorso 1 Luglio è entrato formalmente in vigore il Green Pass Covid dell'Unione Europea, che in Italia potrebbe essere presto rimodulato alla luce della diffusione della variante delta. Tuttavia, in alcuni paesi questo non basta ed è richiesto anche il Passenger Locator Form (PLF).

Tale modulo, che può essere compilato direttamente online dal sito dedicato per i viaggi da Italia a Malta, mentre per gli altri paesi è necessario affidarsi alle piattaforme nazionali, è richiesto in Belgio, Cipro, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Slovacchia e Spagna.

Come avvenuto per il Green Pass, anche in questo caso le nazioni che hanno aderito sono andate in ordine sparso: in tutti quelli presenti nella lista indicata poco sopra è necessario per i viaggi via aereo, mare e terra ad eccezione di Cipro, Portogallo, Slovacchia e Spagna che lo richiedono solo per i viaggi via aereo, mentre l'Irlanda lo ha reso necessario solo per i viaggi via aereo e nave.

Centrale, nel caso della Grecia, è la data di compilazione: il PLF deve essere compilato entro le 23:59 locali (le 22:59 in Italia) del giorno precedente alla partenza.

In termini pratici si tratta di un modulo che permette alle Autorità Sanitarie locali di tracciare gli eventuali contatti dei positivi, ed infatti contiene tutti i dati dei viaggiatori. Al termine della fase di registrazione il sistema provvederà ad inviare via mail il certificato in formato PDF, con tanto di codice QR da mostrare alle autorità al momento della richiesta.

In Italia deve essere compilato sia dai turisti stranieri che entrano nel nostro paese, sia da coloro che rientrano da un viaggio dall'estero.

Tutte le informazioni sono disponibili nel file dedicato.