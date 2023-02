C'è stato un periodo in Gran Bretagna dove il colore verde è stato amato e poi odiato

Durante l'epoca vittoriana, iniziata durate il periodo della regina Vittoria del Regno Unito, cioè dal 20 giugno 1837 fino alla sua morte avvenuta il 22 gennaio 1901, c'erano alcune usanze e credenza davvero molto strane. Pensate, infatti, che i nobili mangiavano le mummie e avevano una grande passione per il colore verde.

A metà del 1800, quattro bambini in una zona popolare di Londra si ammalarono di mal di gola e problemi respiratori. Venne diagnosticata loro la difterite, una malattia infettiva. I medici dell'epoca non riuscivano a capire come fosse stata trasmessa, poiché viene passata tramite contatto diretto con una persona infetta o, più raramente, con oggetti contaminati da secrezioni delle lesioni di un paziente.

Il motivo sarebbe stato scoperto da lì a poco: la carta di parati verde delle case. Nel 1857 un medico di nome William Hinds di Birmingham, nel Regno Unito, si accorse che iniziava a provare nausea e crampi addominali ogni sera al suo ritorno a casa. Questi sintomi cessavano ogni notte quando andava a letto e alla fine il medico si rese conto di sentirsi male principalmente quando era nel suo studio... dove c'era la carta da parati verde.

Alla fine l'uomo di scienza scoprì che la vernice verde conteneva arsenico, che lo stava letteralmente avvelenato ogni volta che entrava nel suo ufficio. La carta da parati in questione venne inventata in Svezia nel 1775 e il colore era fatto di arsenico di rame. Secondo le stime del produttore, ce n'erano circa "cento milioni di miglia quadrate nella sola Gran Bretagna".

L'inchiostro si sfaldava e veniva inalato dagli occupanti della casa che produceva gas di arsenico (addirittura dei bambini morirono dopo aver leccato le pareti). Anche altre carte da parati dello stesso colore erano fatte del medesimo materiale e per molto tempo in Gran Bretagna questa tonalità venne mal vista.