C'è già un periodo di lancio per Android 14: ecco quando arriverà la beta

Il lancio di Android 13 su smartphone Google Pixel è stato come un fulmine a ciel sereno, e già gli sviluppatori della Grande G si stanno muovendo per il rilascio della beta Android 13 QPR1 nel corso di settembre 2022. Oltre agli update per il programma Android Beta, però, c’è già un possibile periodo di lancio per Android 14.

Come ripreso da 9to5Google, il colosso di Mountain View ha già affermato che il passaggio di Android 13 allo stato Open Source ha determinato la fine del periodo di lavoro intenso sulla più recente iterazione del robottino verde. Per tale ragione, mentre il team dedicato pensa alla prima Quarterly Platform Release per lo stesso sistema operativo si punta già lo sguardo verso Android 14.

Originariamente, infatti, Google aveva previsto un rilascio delle beta Android 13 QPR fino a giugno 2023 indicando a un rilascio successivo di Android 14. Il programma è però cambiato, in quanto l’azienda statunitense ha programmato due QPR con conseguenti rilasci stabili fino a marzo 2023 per poi passare direttamente ad Android 14 con una possibile versione beta per Pixel nel mese di aprile 2023.

Riducendo la durata del periodo QPR di Android 13, Google evita di mantenere attivi due programmi beta allo stesso tempo proprio come nel 2022. In altre parole, possiamo aspettarci un rilascio piuttosto rapido di Android 14 nel 2023 salvo intoppi, tra fine luglio e inizio agosto del prossimo anno.