C'è stato un periodo in cui le persone morivano nel sonno come in Nightmare: ecco la causa

Il film "Nightmare - Dal profondo della notte" uscì nelle sale cinematografiche nel 1984 e racconta la storia di Freddy Krueger, uno dei personaggi più famosi nella storia del cinema. Il regista Wes Craven afferma di aver avuto l'idea per il film dopo aver letto nel giornale di alcune persone che, dopo aver gridato nel sonno, sono morte.

A morire erano principalmente persone del sud-est asiatico all'inizio degli anni '80 e, con almeno 117 casi registrati, le autorità statunitensi iniziarono a seguire il caso nel 1981. Le autorità mediche iniziarono a chiamarla "Sindrome della morte asiatica" e in seguito venne rinominata "Sindrome della morte improvvisa dello Yunnan".

"Nelle Filippine si chiama bangungut, in Giappone pokkuri, in Thailandia qualcos'altro", dichiarò il dottor Robert Kirschner al LA Times nel 1987. "Tutto si traduce più o meno nella stessa cosa: morte da incubo". Ovviamente, così come potrete immaginare, a quei tempi la storia sconcertò sia le autorità che la popolazione.

In primo luogo le autopsie non diedero alcuna spiegazione... mentre ulteriori autopsie di 18 delle vittime scoprirono che i loro cuori erano più grossi e 17 di loro avevano difetti nei loro sistemi di conduzione (che avviano e coordinano le contrazioni muscolari del cuore). Un altro sguardo sulla questione venne dato nel 1987, grazie a uno studio pubblicato sull'American Journal of Public Health.

Gli esperti scoprirono che, questo problema, avveniva molto più spesso nei campi profughi in Thailandia. In realtà, secondo quanto affermarono gli esperti, c'erano casi più elevati di questo tipo di morte all'interno delle famiglie delle persone già colpite. In poche parole poteva trattarsi di una causa genetica.

Alla fine la soluzione arrivò moltissimo tempo dopo: la causa della morta era una malattia chiamata "Sindrome di Brugada" causata da mutazioni. Quest'ultima interrompe il normale ritmo cardiaco e provoca un aumento del rischio di morte cardiaca improvvisa. A proposito di malattie misteriose, leggete la storia della malattia "Sleep hollow".