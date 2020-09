C'è stato un periodo in cui sulla Stazione Spaziale venivano portate delle armi

Nello spazio nessuno può sentirti urlare... o sparare. Nonostante ciò, negli anni passati gli astronauti hanno portato delle armi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Sì, proprio così, in un luogo che sembra così "neutrale" molti hanno sentito il bisogno di portare qualche strumento per difendersi da possibili aggressori.

Ad esempio, gli astronauti della NASA dagli anni '70 portano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale il classico coltellino svizzero Victorinox. Nulla in confronto al "kit" portato dai cosmonauti sovietici: il TP-82, una pistola multiuso fornita tra il 1986 e il 2007 come strumento di difesa durante il periodo di attesa del recupero dopo l'atterraggio nelle foreste della Siberia.

L'arma (che potrete osservare in calce alla notizia) è stata sviluppata appositamente per il programma russo Soyuz. Dotato anche di un calcio pieghevole che poteva essere utilizzato come pala e machete. Durante il volo, la pistola era tenuta in un contenitore di metallo e, a condizione che tutto andasse secondo i piani, quel contenitore rimaneva chiuso.

Più recentemente, tuttavia, sembra che i cosmonauti abbiano abbandonato l'idea di portarsi la pistola, secondo James Oberg, giornalista spaziale americano ed esperto di programmi spaziali russi e cinesi. L'arma potrebbe ancora essere ufficialmente inclusa nell'elenco dei contenuti del kit, anche se prima di ogni volo spaziale i cosmonauti si incontrano e votano se rimuoverla o no dall'elenco delle cose da portare durante il decollo.

Questi strumenti portati dagli astronauti, tuttavia non servivano in caso di guerre spaziali, ma per proteggersi dopo le missioni nel caso in cui si trovassero in un terreno ostile o nemico al momento dell'atterraggio. In una situazione del genere si trovò Alexei Leonov, che trascorse due giorni e una notte bloccato nei Monti Urali a seguito di un malfunzionamento del computer di bordo che aveva causato l'atterraggio della sua navetta 965 chilometri fuori rotta.