C'è un grande piano per salvare il telescopio spaziale Hubble

Il telescopio spaziale Hubble ha sicuramente fatto tantissimo per lo studio del nostro universo, ma come ben sappiamo non è destinato a restare per sempre nello spazio e anzi dovrebbe "andare in pensione" tra qualche anno. Nel frattempo, però, c'è chi ha ideato una soluzione per evitare l'inevitabile.

Stiamo parlando della startup Astroscale con sede a Tokyo e Momentus Space con sede in California che hanno elaborato un piano congiunto per salvare Hubble. La NASA non vuole abbandonare il suo veterano e nel 2022 ha lanciato un appello a tutte le agenzie spaziali del settore commerciale per portare di nuovo in auge Hubble... che continua a rilasciare dei veri e propri capolavori.

Mentre anche SpaceX sta lavorando a un piano, anche la nuova e audace proposta di Momentus e Astroscale è molto intrigante: un razzo porterebbe vicino al telescopio un "rimorchiatore spaziale" con propulsione ad acqua nell'orbita terrestre bassa, che trascinerebbe il telescopio della NASA per circa 50 chilometri in una nuova orbita.

Momentus sta già lavorando a un rimorchiatore spaziale ad acqua, mentre Astroscale ha sperimentato una sua tecnica specializzata per la cattura dei detriti spaziali. "Ciò che abbiamo proposto alla NASA sono opzioni", ha affermato nella sua dichiarazione Ron Lopez, presidente e amministratore delegato di Astroscale. "Opzioni che non erano disponibili durante le cinque precedenti missioni di assistenza con equipaggio."

A proposito, ecco a voi una lista di curiosità sul telescopio con gli occhiali.