C'è stato qualcuno che ha piantato i semi inviati dalla Cina: ecco cos'è cresciuto

Vi abbiamo già parlato sulle nostre pagine dei misteriosi semi inviati dalla Cina. Inizialmente il fatto aveva messo in allarme gli organi competenti degli USA, poiché non sapevano cosa potessero contenere. Il caso, comunque, è stato risolto e, nonostante gli avvertimenti, qualcuno (come molto spesso accade) ha piantato lo stesso i semi.

"Li abbiamo portati qui e abbiamo piantato i semi solo per vedere cosa sarebbe successo", ha dichiarato Doyle Crenshaw, di Booneville, Arkansas, alla rete di notizie locale. I semi sono arrivati ​​in un pacco etichettato come "orecchini" e il residente era troppo curioso per non piantarli. Alcune piante avevano fiori d'arancio e lunghi frutti bianchi, ed erano molto probabilmente semi di zucca.

Non solo: erano in realtà un miscuglio di semi differenti. Un'indagine del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha scoperto che si trattava di varietà piuttosto ordinarie che si potrebbero acquistare tranquillamente in un negozio. "Abbiamo identificato 14 diverse specie di semi, tra cui senape, cavolo, gloria mattutina e alcune erbe come menta, salvia, rosmarino, lavanda, poi altri semi come ibisco e rose", ha dichiarato un portavoce dell'USDA. "Questo è solo un sottoinsieme dei campioni che abbiamo raccolto finora".

Per quanto riguarda la spiegazione del motivo per cui la Cina sembra regalare al mondo semi misteriosi, finora una truffa online è lo scenario più probabile, così come vi abbiamo già spiegato in un'altra notizia. Insomma, nessuna pianta invasiva "mangia-uomini" come avevano immaginato gli utenti più fantasiosi. Solo una (probabile) truffa online.