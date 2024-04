C'è stato un picco di strane ricerche su Google dopo l'eclissi solare

A causa dell'evento astronomico più atteso di questo 2024, moltissime persone si sono avvicinate all'astronomia e all'astrofotografia, cercando su Google notizie inerenti l'eclissi totale dello scorso 8 Aprile. Notizie che non sempre tra l'altro erano scientificamente accurate.

A seguito di questa vera e propria "esplosione" di ricerche, Google ha così segnato un vero e proprio record che non era mai stato stabilito durante le eclissi totali precedenti. Milioni di utenti di Internet, nelle ore immediatamente precedenti o successivi all'eclisse, hanno digitato sul browser di ricerca parole correlate all'evento astronomico, dimostrando che in un epoca digitalizzata come la nostra lo spettacolo offerto dalla natura si è dimostrato ancora interessante, per moltissime persone.

Andando però a scandagliare le ricerche, è possibile notare come molti utenti non abbiano seguito le indicazioni date dagli esperti o dai medici, per godersi appieno lo spettacolo senza trascurare la propria sicurezza.

Per esempio, il termine di ricerca "mi fanno male gli occhi dopo l'eclisse" ha registrato negli USA un picco nelle 12 ore seguenti l'evento e la ragione è molto semplice. Molti cittadini americani hanno osservato l'eclisse senza alcuna protezione, rimanendo accecati durante le fasi finali dell'interposizione della Luna fra il Sole e la Terra.

A seguito di questo comportamento, in molti hanno cominciato così a soffrire di problemi alla vista, tra cui la retinopatia solare - un danno molto grave all'altezza della retina - cercando possibili soluzioni su Google.

Il raggiungimento di questo record è anche spiegabile considerando i 3 paesi coinvolti da questa eclisse, ovvero Messico, Stati Uniti e Canada orientale, tre delle nazioni più popolate e con il miglior accesso ad internet del pianeta.

A seguito poi delle varie dirette streaming, l'evento è stato seguito da 2 miliardi di persone in tutto il mondo, facendo anche guadagnare 6 miliardi di dollari ai soli Stati Uniti grazie ai ricavi dovuti ai viaggi organizzati per raggiungere la fascia d'oscurità totale.

Su Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti di oggi.