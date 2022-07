C'è una nuova plausibile teoria sulla formazione della Terra

Non abbiamo una teoria certa al 100% sulla formazione della Terra, nonostante alcune certezze. Un nuovo documento, che combina la sperimentazione con la modellazione, ha recentemente rivelato un possibile percorso di formazione del nostro pianeta.

Attualmente la teoria più prevalente sulla creazione del nostro mondo afferma che la Terra si sia formata da asteroidi condritici. "Il problema con questa teoria è che nessuna miscela di queste condriti può spiegare l'esatta composizione della Terra, che è molto più povera di elementi volatili come idrogeno ed elio di quanto ci saremmo aspettati", spiega lo scienziato Paolo Sossi dell'ETH di Zurigo in Svizzera.

Così, in un nuovo studio, Sossi e il suo team hanno dato un'altra spiegazione più probabile: le rocce che si sono unite per formare la Terra non erano asteroidi condritici ma planetesimi, ovvero dei "quasi pianeti" che sono cresciuti a una dimensione abbastanza grande da avere un nucleo differenziato. "I modelli dinamici con cui simuliamo la formazione dei pianeti mostrano che i pianeti del nostro Sistema Solare si sono formati progressivamente", afferma l'esperto.

Il team, grazie a delle simulazioni, ha poi scoperto che una miscela diversificata di planetesimi con diverse composizioni chimiche potrebbe aver creato la Terra come la vediamo oggi (mentre i fulmini potrebbero aver creato la vita). "Anche se lo sospettavamo, abbiamo comunque trovato questo risultato davvero notevole. Non solo abbiamo un meccanismo che spiega meglio la formazione della Terra, ma anche un riferimento per spiegare la formazione degli altri pianeti rocciosi", conclude infine Sossi.