C'è un grande problema con la carne coltivata in laboratorio e nessuno ne parla

La carne coltivata in laboratorio viene sicuramente vista come un grande passo avanti per la risoluzione al nostro problema di "dipendenza" con gli allevamenti intensivi: luoghi sicuramente non etici e che contribuiscono molto al cambiamento climatico. Nonostante i grandi investimenti, però, sembra esserci un serio problema.

L'industria, afferma il Wall Street Journal, sta incontrando un grande ostacolo: non sta riuscendo ad espandersi e irrompere nel mercato principale. Nonostante anni di promesse che affermavano di poter ribaltare le sorti del consumo di carne, ad oggi questo iceberg non è stato nemmeno scalfito.

"Possiamo farcela con successo su piccola scala", ha affermato al WSJ Josh Tetrick, CEO dell'azienda di carne coltivata in laboratorio Eat Just. "Ciò che è incerto è se noi e altre società saremo in grado di produrre questo su larga scala, al minor costo entro il prossimo decennio."

In parole povere, mancano ancora anni - se non decenni - prima che la carne coltivata in laboratorio possa presentarsi come una vera alternativa per quanto riguarda il prezzo. Gli analisti, nel frattempo, affermano che l'approccio alternativo migliore è la vendita di prodotti ibridi che utilizzano cellule animali e proteine ​​vegetali.

"Quello che stiamo cercando di fare non è facile", ha detto al WSJ Uma Valeti, CEO dell'azienda di carne coltivata in laboratorio Upside. "È come mettere un uomo sulla Luna. Non c'è una mappa stradale o un progetto." Upside ha affermato che si è trovata in difficoltà con l'obiettivo di creare 200.000 chilogrammi... e non ha nemmeno raggiunto l'obiettivo del 2021 di soli 25.000 chilogrammi.

Non abbiano dubbi che questo alimento sia il futuro, ma ad oggi sembra essere come Star Wars: molto molto lontano.