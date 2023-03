C'è un grande problema inaspettato con gli studi di psicologia, ecco qual è

Gli studi scientifici sono molto importanti per avere uno specchio di quello che si sta cercando di scoprire o analizzare. Un team di ricercatori in Polonia ha deciso di scoprire se i partecipanti agli studi psicologici - ovvero i volontari che decidono di partecipare a una ricerca - avessero maggiori probabilità di soffrire di disturbi mentali.

"I ricercatori spesso danno per scontato che il modo in cui pubblicizzano i loro studi e chi reclutano non influisca in modo apprezzabile sui loro risultati", scrivono gli autori dello studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE. "Nei nostri studi, abbiamo dimostrato che coloro che hanno più patologie della personalità sono più attratti dagli studi in cui possono esprimere il loro trauma e possono essere semplicemente più propensi a fare volontariato per gli studi."

Sono stati coinvolti a loro volta 947 partecipanti (di cui il 62% donne), confrontando persone che avevano precedentemente preso parte a studi di psicologia con coloro che non avevano mai preso parte a tali studi studi. È stato scoperto che la maggior parte di coloro che avevano preso parte a studi soffrivano di disturbi di personalità, depressione o ansia.

Questo è un problema grave (soprattutto visto che la salute mentale mondiale continua a diminuire), poiché i risultati della ricerca possono essere influenzati dalla partecipazione di un gran numero di partecipanti di un particolare tipo che non rispecchiano le altre persone; soprattutto quando si parla di psicologia, dove il comportamento di chi viene analizzato è importante per permettere agli scienziati di trarre le giuste conclusioni.

Il verdetto, quindi, è semplice: "Quelli di noi coinvolti nella ricerca psicologica che coinvolge partecipanti tratti in gran parte da un pool di studenti di psicologia devono essere molto attenti alle strategie di reclutamento".