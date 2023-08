C'è un progetto futuristico che vuole costruire una stazione su un asteroide

David W. Jensen, un eminente tecnico in pensione presso Rockwell Collins, ha deciso di dedicare il suo tempo alla creazione di una stazione su un asteroide, elaborando un dettagliato piano per realizzarla. Nel suo documento di 65 pagine, Jensen propone un'idea tecnicamente fattibile per trasformare un asteroide in una dimora spaziale.

La sua analisi si sviluppa in tre fasi principali: la scelta dell'asteroide, la definizione dello stile dell'habitat e la strategia di missione. Dopo un'attenta valutazione, Jensen ha individuato l'asteroide Atira come candidato ideale.

Nonostante non sia il più vicino alla Terra, la sua orbita stabile nella "zona Goldilocks" del nostro sistema solare lo rende perfetto per stabilizzare la temperatura interna dell'habitat. Per quanto riguarda l'aspetto, Jensen ha esaminato diverse forme, dalla sfera al cilindro, ma alla fine ha optato per un toroide.

Una delle principali sfide è stata quella di creare una "gravità artificiale" attraverso la forza centripeta, essenziale per evitare gli effetti negativi della vita in condizioni di bassa gravità. L'idea è di far ruotare l'asteroide ad una velocità tale da simulare la gravità terrestre... ma come realizzare un progetto di tale portata? La risposta di Jensen sono i robot auto-replicanti.

Questi "ragni robotici", una volta inviati all'asteroide, potrebbero utilizzare le risorse locali per costruire tutto ciò che è necessario, dalle strutture ai pannelli solari, riducendo così la necessità di inviare materiali dalla Terra. Forse la parte più sorprendente del piano di Jensen sono i costi e i tempi. Con una stima di soli 4,1 miliardi di dollari e un periodo di realizzazione di appena 12 anni, questo ambizioso progetto potrebbe benissimo rientrare nel budget di miliardari come Jeff Bezos ed Elon Musk (che, tra l'altro, vogliono già fare qualcosa del genere).