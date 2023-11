C'è stato un programma nucleare da 1.5 triliardi di dollari che nessuno conosce

Negli USA un progetto gigantesco e silenzioso si sta dispiegando, un programma di armi nucleari del valore di 1,5 trilioni di dollari, un capitolo oscuro e poco conosciuto della storia contemporanea. Questo progetto, parte di "The New Nuclear Age", mira a rinnovare l'intero arsenale nucleare degli Stati Uniti.

La storia inizia con il Progetto Manhattan, un'iniziativa guidata dal fisico J. Robert Oppenheimer durante la Seconda Guerra Mondiale, con l'obiettivo di sviluppare la prima bomba atomica. Questo progetto, descritto come un destino civico strano e potente, ha cambiato per sempre la nostra percezione del potere. Oggi, viviamo in un'epoca dove la presenza di armi nucleari è vista come un deterrente per la loro stessa utilizzazione.

Tuttavia, recenti sviluppi hanno visto un'inversione di questa tendenza verso il disarmo nucleare. La Russia ha sospeso la sua partecipazione a trattati chiave, e si crede che la Cina stia aumentando il proprio arsenale. Gli Stati Uniti, pur riducendo il numero totale di testate nucleari, hanno intrapreso un percorso di modernizzazione delle armi esistenti e dei loro meccanismi di consegna. Il controverso sistema di missili balistici intercontinentali (ICBM), distribuito in centinaia di silos sotterranei in vari stati, è al centro di questo rinnovamento.

Il progetto Sentinel, che prevede un investimento iniziale di 100 miliardi di dollari, rappresenta solo il primo passo di un investimento complessivo di 1,5 trilioni di dollari. Questo rinnovamento ha sollevato questioni riguardanti la sicurezza, l'impatto ambientale e le implicazioni politiche. Le comunità locali, alcune delle quali hanno già sperimentato le conseguenze dell'era nucleare, si trovano ora di fronte a nuove sfide e opportunità.

Il programma di modernizzazione nucleare degli Stati Uniti, quindi, non è solo una questione di sicurezza nazionale, ma anche un complesso intreccio di politica, economia e impatto sociale, che si estende ben oltre i confini dei siti di lancio dei missili.