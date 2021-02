Questo lungo video ci mostra la rotazione della Luna in tempo reale

Cos'è che è sempre presente fin dalla storia dell'uomo, dall'emergere della vita sulla Terra e dall'alba dei tempi? Ovviamente, così come suggerisce il titolo della nostra notizia, stiamo parlando della Luna, il compagno del nostro pianeta che ha permesso al mondo di essere quello che conosciamo oggi.

Chiunque fosse interessato a vedere un video davvero diverso del solito, dalla lunghezza di ben 4 ore, adesso potrà farlo. Seán Doran, direttore artistico e videomaker appassionato di scienza, ha creato un video che ci mostra un'orbita della Luna in tempo reale utilizzando "semplicemente" le immagini dell'orbiter Kaguya.

Per quattro ore filate il video ci mostra un pezzo del giro della Luna come se fossimo sopra la sua superfice. Il veicolo spaziale Kaguya, da cui sono state prese le immagini per la creazione del filmato, è stato lanciato dalla missione spaziale giapponese diretta SELENE che aveva l'obiettivo di andare verso la Luna.

L'operazione venne lanciata il 12 settembre 2007. La Luna venne raggiunta con successo ben 5 giorni dopo il lancio e il 3 ottobre Kaguya si posizionò su un'orbita polare. Da qui il veicolo spaziale effettuò molte osservazioni del nostro satellite per poi, infine, precipitare sulla Luna, come previsto, il 10 giugno 2009.

Sicuramente sarà difficile rimanere concentrati per 4 ore di fila, per questo motivo potrete mettere il video come screensaver mentre fato altro... sicuramente ha più senso.