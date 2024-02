C'è stata una volta dove un pupazzo di Elmo consigliava ai bambini di morire

Un adorabile pupazzo rosso, amatissimo da milioni di bambini, si è trovato al centro di una bizzarra controversia. Stiamo parlando di un peluche di Elmo, un personaggio dei Muppet che a partire dai primi anni novanta diventò un fenomeno mondiale.

La storia di oggi ha inizio con un messaggio registrato, nascosto nel suo libro educativo "Potty Time With Elmo", che sembrava invitare i piccoli ascoltatori a un gioco macabro. "Uh-oh! Chi vuole morire?" echeggiava tra le pagine, suscitando stupore e preoccupazione da parte dei genitori che avevano comprato l'opera ai figli.

Ma tutto si basava su un malinteso (ovviamente). La frase originale, come precisato da Chris Campbell, senior vice president del marketing presso Publications International Ltd., l'azienda produttrice del libro, era in realtà "Uh-oh! Chi deve andare?", un innocuo riferimento all'apprendimento del vasino. La colpa di questa interpretazione errata? Un chip elettronico di bassa qualità, responsabile della distorsione del messaggio.

In inglese, la frase originale che ha causato confusione è "Uh-oh! Who wants to die?" che suona molto simile a "Uh-oh! Who has to go?" La confusione nasce dalla somiglianza fonetica tra "wants to die" (vuole morire) e "has to go" (deve andare), soprattutto quando pronunciate rapidamente o attraverso un chip di qualità inferiore che può alterare la chiarezza della registrazione

onostante le intenzioni pure, la tecnologia ha giocato un brutto scherzo, trasformando un momento educativo in fonte di equivoci. Dopo la scoperta, i produttori hanno prontamente modificato il messaggio nel libro con "Proviamo ad andare al vasino", ma senza ritirare dal mercato le versioni precedenti, fiduciosi che un singolo reclamo non giustificasse un'azione così drastica.

Eppure, quando una donna di Dallas ha sollevato il problema ai media, un'ondata di segnalazioni simili ha inondato l'azienda, riaccendendo i riflettori su Elmo e il suo messaggio ambiguo.