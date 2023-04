C'è qualcuno, nel mondo, che realizza opere d'arte in polvere di diamanti

Qualche tempo fa è stata realizzata un’opera d’arte realizzata interamente in polvere di diamanti. La creazione dell’artista olandese Peter Westerhof ha attirato l’attenzione di tutto il mondo, a causa dell’utilizzo di materia così preziosa.

Tuttavia, Westerhof non scelse siffatto materiale per creare un boato mediatico: egli, durante i suoi viaggi in Sud Africa, ha avuto modo di ammirare moltissime opere realizzate con questa materia prima. È dopo queste esperienze che pullula nella sua mente l’idea di realizzare anch’egli qualcosa utilizzando della polvere di diamante. Nondimeno, le creazioni dell’olandese sembrano prendere le distanze dai prodotti sudafricani, affinando nuove tecniche per la lavorazione di questa “farina” così preziosa.

La sua ultima opera d’arte è stata “The Diamond Skull” ed è stata venduta all’asta per una cifra di 8 milioni di euro… Beh, sembra anche poco, visti i 50.000 carati di polvere di diamanti impiegati per la realizzazione. Secondo la critica, questa è una delle opere più belle che si avvalgono di questa particolare tecnica artistica.

Estraniandoci un momento da quella che può essere una scelta artistica, l’impiego di polvere di diamante ha dei vantaggi anche in termini di conservazione: vista la quasi indistruttibilità della materia, queste creazioni sono destinate a durare nel tempo. Insomma, un diamante è per sempre!