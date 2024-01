C'è un raro fenomeno meteorologico dove la pioggia scompare prima di toccare terra

Avete mai guidato verso una nuvola che sembrava scaricare pioggia, solo per scoprire che il terreno sottostante era asciutto? Questo è il fenomeno della virga, un termine che deriva dal latino e significa "asta" o "ramo", e si riferisce alle nuvole di pioggia che danno l'impressione di forti precipitazioni.

A differenza della pioggia normale, tuttavia, le scie di virga non raggiungeranno mai il terreno. A volte chiamate nuvole medusa, queste funzionano allo stesso modo di quelle che producono pioggia normale, ma diventano virga quando le gocce incontrano uno strato di aria secca o calda nel loro viaggio verso il suolo. La zona di aria secca e calda fa evaporare le gocce di pioggia mentre passano attraverso di essa.

Le strisce di virga scendono comunemente in verticale sotto la nuvola (a proposito, ecco quanto pesano), ma possono agganciarsi quasi orizzontalmente alle loro estremità. Questo può essere il risultato di forti venti, ma di solito si verifica quando le gocce iniziano a vaporizzarsi più vicino alla superficie della Terra, facendo diminuire la velocità di caduta terminale delle particelle mentre viaggiano.

Quando la virga si verifica in nuvole di medio o alto livello, le gocce consistono in cristalli di ghiaccio e appaiono pallide, mentre la virga di basso livello è composta da gocce d'acqua e può apparire grigia. I fori di caduta sono una formazione distinta di virga che può formarsi a causa del passaggio di aerei attraverso la copertura nuvolosa di medio livello. Tali formazioni possono essere problematiche per gli aerei nelle vicinanze a causa della formazione di microburst.

Mentre le gocce evaporano più vicino alla superficie della Terra, raffreddano l'aria intorno a loro, causando l'affondamento improvviso dell'aria fredda sopra. Questi microburst possono causare turbolenze da moderate a gravi per gli aerei che attraversano il sistema meteorologico. Comunemente formandosi nei deserti o ad alte altitudini, possono verificarsi in nuvole cirrocumulo, altocumulo, altostrato, nimbostrato, cumulonembo, cumulo e stratocumulo (e non in quelle iridescenti come quelle avvistate nel nord Italia).