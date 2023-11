C'è un relitto con dentro un tesoro da 20 miliardi in attesa di essere ritrovato

Nel profondo del Mar dei Caraibi giace un segreto sommerso. La San Jose, una nave spagnola tristemente famosa per il suo destino, affondò nel 1708 per mano della Marina Britannica durante la Guerra di Successione Spagnola: da allora molti la cercano, ma nessuno è mai riuscito a trovarla.

A bordo, si diceva, vi fossero 200 tonnellate di tesori: oro, argento ed smeraldi, stimati oggi intorno ai 20 miliardi di dollari. Questa nave, parte della flotta del Re Filippo V, è diventata il centro di una battaglia legale che coinvolge nazioni e popoli, ognuno con la propria rivendicazione storica. La Colombia, che ha scoperto il relitto nel 2015 grazie a un team di sommozzatori della marina, si è proclamata custode di questo tesoro.

Il presidente colombiano Juan Manuel Santos ha definito il ritrovamento "il tesoro più prezioso mai trovato nella storia dell'umanità". Tuttavia, la Spagna rivendica i diritti sul relitto, sostenendo che, in quanto nave della marina spagnola, appartenga a loro. Aggiunge complessità alla vicenda la rivendicazione della nazione indigena Qhara Qhara di Bolivia, che sostiene che il tesoro debba essere restituito a loro, in quanto i loro antenati furono costretti a estrarre quei preziosi nel XVI secolo.

Inoltre, un consorzio di salvataggio statunitense, Glocca Morra, sostiene di aver localizzato il relitto già nel 1981, condividendo le coordinate con il governo colombiano in cambio della metà del tesoro. Ora, la compagnia sta facendo causa al governo colombiano per la metà del tesoro, stimato in 10 miliardi di dollari. Il presidente colombiano Gustavo Petro, con l'obiettivo di sollevare il relitto prima della fine del suo mandato nel 2026, ha dichiarato che questa operazione è una priorità per la sua amministrazione.

Il Ministro della Cultura Juan David Correa ha espresso l'intenzione di stabilire un laboratorio archeologico per pulire, inventariare e studiare la nave, prima di trasferirla in un museo nazionale (quello della Endurance è stato scoperto dopo 100 anni, pensate). Questa vicenda continua a tenere il mondo con il fiato sospeso, mentre il destino del San Jose e del suo inestimabile carico rimane incerto.

"Il mio tesoro? Prendetelo pure se volete, cercatelo, chissà se qualcuno di voi lo troverà!"