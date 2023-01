C'è il rischio che le intelligenze artificiali possano diventare sociopatiche

All'interno di un nuovo saggio pubblicato dal neuroscienziato di Princeton, Michael Graziano, sul Wall Street Journal, viene mostrato un nuovo punto di vista sulle intelligenze artificiali: i chatbot basati sull'IA sono destinati a essere pericolosi sociopatici che potrebbero rappresentare un vero pericolo per gli esseri umani.

Questi strumenti di intelligenza artificiale recentemente sono diventati più accessibili che mai, e la nostra chiacchierata con ChatGPT sul cambiamento climatico ne é la prova. I software in questione, però, mentiranno con disinvoltura su tutto ciò che si adatta al loro scopo, sottolinea Graziano.

"La coscienza fa parte del kit di strumenti che l'evoluzione ci ha dato per renderci una specie empatica e prosociale", scrive il neuroscienziato. "Senza di esso, saremmo necessariamente sociopatici, perché ci mancherebbero gli strumenti per un comportamento prosociale. Una macchina sociopatica in grado di prendere decisioni consequenziali sarebbe estremamente pericolosa", si legge nel saggio 'Senza coscienza, le IA saranno sociopatiche'. "Per ora, i chatbot sono ancora limitati nelle loro capacità; sono essenzialmente dei giocattoli. Ma se non pensiamo più profondamente alla coscienza delle macchine, tra un anno o cinque potremmo trovarci di fronte a una crisi."

Per renderli più docili, sempre secondo l'autore del saggio, dovremmo permettere alle IA stesse di rendersi conto che il mondo è pieno di altre menti diverse dalla loro. Allo stesso tempo non abbiamo un modo efficace per sapere se un'intelligenza artificiale sia cosciente o meno, ed è difficile persino stabilire la definizione di coscienza.

"Se vogliamo sapere se un computer è cosciente, allora dobbiamo verificare se il computer capisce come interagiscono le menti coscienti", afferma infine Graziano. "In altre parole, abbiamo bisogno di un test di Turing inverso: vediamo se il computer può dire se sta parlando con un essere umano o con un altro computer."

A proposito, sapete che i ricercatori hanno sviluppato un nuovo test di Turing per robot?