C'è un robot che sembra essere più bravo dei dottori a rimuovere i tumori

Scienziati di punta hanno messo a punto un robo-chirurgo capace di estirpare tumori cancerogeni da zone del corpo estremamente delicate, superando le sfide che fino ad ora hanno messo a dura prova anche i chirurghi umani più esperti.

La rimozione di tumori, un delicato processo noto come resezione, mira a conservare il maggior tessuto sano possibile eliminando le cellule cancerogene per prevenirne la ricomparsa o la diffusione. La complessità di tale operazione cresce esponenzialmente quando si tratta di aree sensibili come collo, testa, o altri organi delicati (si usa anche un martello pneumatico, si avete letto bene).

Il nuovo Sistema Autonomo per la Resezione di Tumori, ASTR, nato dalle menti brillanti dell'Università Johns Hopkins, promette di affrontare queste sfide con una precisione che potrebbe eguagliare o addirittura superare quella umana, specialmente in zone difficili come la lingua. Axel Krieger, professore assistente di ingegneria meccanica, sottolinea la difficoltà di eseguire resezioni con margini precisi, un'operazione che spesso si basa su speranze e supposizioni a causa delle incertezze che circondano la profondità del taglio necessaria.

Grazie a ASTR, il concetto di precisione in chirurgia raggiunge nuovi livelli, mirando a rimuovere esattamente 5 millimetri di tessuto sano attorno al tumore, standard considerato ottimale per assicurare l'eliminazione delle cellule maligne minimizzando i danni ai tessuti circostanti. Questo robot, attraverso l'uso di strumenti di aspirazione e taglio, ha dimostrato la sua efficacia su tessuti simili a quelli umani, portando a termine con successo ogni prova senza interruzioni, sotto la supervisione e guida umana.

L'obiettivo futuro per ASTR è di operare su organi interni come i reni, affrontando sfide ancora maggiori e aprendo la strada a una nuova era nella resezione di tumori, con la speranza che la combinazione di precisione robotica e tecnologie di imaging all'avanguardia possa offrire un approccio rivoluzionario al trattamento del cancro.

Nel frattempo la medicina sta sviluppando anche un farmaco capace di combatterlo.