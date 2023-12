C'è questo robot ispirato a un dinosauro che corre più veloce di Bolt

Ispirato ai velociraptor, un gruppo di scienziati del Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) ha sviluppato un robot chiamato Raptor, capace di raggiungere la sorprendente velocità di 46 chilometri all'ora, superando addirittura il record di Usain Bolt, il re dello sprint, la cui velocità massima è di 44,7 chilometri all'ora.

Raptor è un robot bipede, dotato di piedi flessibili realizzati in composito di fibra di carbonio ed epoxy, attaccati a gambe leggere. Ogni arto possiede l'equivalente robotico di un tendine d'Achille, che funge da ammortizzatore, e un motore per controllare la velocità.

Per garantire l'equilibrio, il robot è dotato anche di una "coda" - un'asta contrappesata che, sebbene non assomigli alla coda di un velociraptor, svolge una funzione simile. Il design leggero e bilanciato di Raptor ha permesso di ottenere un robot estremamente veloce. La sua velocità massima registrata su un tapis roulant è di 46 chilometri all'ora, superando quella di Usain Bolt.

Tuttavia, per ora, Raptor ha raggiunto questa velocità solo quando è ancorato a una rotaia per il supporto e collegato a una fonte di alimentazione. Da quando è stato sviluppato, ci sono stati altri robot bipedi abbastanza veloci che hanno corso senza bisogno di supporto esterno. Nel 2022, ad esempio, il robot ispirato agli struzzi Cassie ha stabilito il record di velocità terrestre per i robot, coprendo 100 metri in soli 24,73 secondi.

A proposito, sapete che anche questi dinosauri potevano correre alla stessa velocità di Bolt?