C'è una roccia di troppo in questa immagine di Perseverance da Marte

Comandare un veicolo spaziale che si trova a circa 100 milioni di chilometri dalla Terra è difficile, considerando che gli imprevisti sono all'ordine del giorno. Proprio recentemente, infatti, gli appassionati hanno osservato - all'interno del sito web in cui vengono pubblicate le immagini di Perseverance - che c'è una roccia di troppo.

Nella galleria fotografica del Mars Rover della NASA (che potrete raggiungere cliccando qui), il 6 febbraio gli appassionati hanno notato la presenza di una roccia sopra la ruota del rover. Il pezzo di pietrisco è stato notato anche il 25 febbraio e il 2 marzo (così come potrete osservare nell'immagine che troverete in calce alla notizia).

Ovviamente questa roccia non sta causando alcun problema al veicolo spaziale, e le foto sono state perfino elette "miglior immagine della settimana". Perseverance attualmente sta continuando senza alcun problema la sua missione, e ha recentemente battuto un nuovo record di guida autonoma sul Pianeta Rosso.

Fortunatamente le ruote del rover sono state create appositamente per i terreni accidentati di Marte: ci sono sei ruote in totale, composte tutte in alluminio, dotate di tacche che gli conferiscono trazione su terreni accidentati e hanno un diametro di 50 centimetri. A proposito, ecco a voi un nuovo, incredibile, video di Marte con dettagli incredibili.