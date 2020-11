Tutto quello che c'è da sapere sulla popolare 'dieta Sirt', resa famosa da Adele

Nell'ormai lontano 2016 due nutrizionisti del Regno Unito lanciarono la "dieta Sirtfood", che si è rapidamente (e recentemente!) fatta strada su Google grazie alle dichiarazioni della cantante Adele. L'artista, infatti, ha attribuito a questa dieta la sua incredibile perdita di peso, ma in cosa consiste?

La premessa è che un gruppo di proteine ​​chiamate sirtuine, coinvolte nella regolazione del metabolismo, dell'infiammazione e dell'invecchiamento, possano essere accelerate mangiando cibi specifici ricchi di una classe di fitonutrienti chiamati "polifenoli", quest'ultimi sono composti chimici che le piante producono per aiutarli a crescere bene o difendersi.

L'idea è che mangiare cibi ricchi di polifenoli, denominati "Sirtfoods", aumenterà la capacità del corpo di bruciare i grassi, stimolando il metabolismo e portando a una drastica perdita di peso. Quali sono questi cibi? Mele, soia, cavolo riccio, mirtilli, fragole, cioccolato fondente (85% di cacao), vino rosso, tè verde, cipolle e olio d'oliva.

La dieta è diventata famosa anche per la presenza del cioccolato e del vino rosso (che presto potrà essere coltivato anche su Marte). La dieta prevede due fasi nell'arco di tre settimane. Durante i primi tre giorni, l'apporto energetico totale è limitato 1.000 calorie al dì, ed è consentito mangiare bevande (con cavolo nero, sedano, rucola, prezzemolo, tè verde e succo di limone) e pasti come pollo e cavolo riccio.

Nei giorni da quattro a sette, si hanno invece 2-3 succhi e uno o due pasti fino a un apporto energetico totale di 1.500 kcal al giorno. Durante le due settimane successive (qui entriamo nella fase due) l'apporto energetico totale è compreso tra 1.500-1.800 kcal con tre pasti, un succo verde e uno o due cibi consentiti. Dopo tre settimane, invece, la raccomandazione è di seguire una "dieta equilibrata" ricca di sirtuine, insieme a normali succhi verdi.

Questa dieta ha pro e contro:

I Pro: Il piano alimentare incoraggia una gamma di cibi ricchi di polifenoli che sono anche buone fonti di vitamine, minerali e fibre alimentari. La restrizione calorica, inoltre, garantirà una perdita di peso;

I Contro: Come la maggior parte delle diete restrittive, la prima fase può essere impegnativa e non è assolutamente raccomandata senza la supervisione di un professionista, come un nutrizionista o un dietologo. Una rapida perdita di peso, infatti, può aumentare il rischio di calcoli biliari e amenorrea (l'assenza del ciclo mestruale) tra le tante altre cose.

Cosa dice la scienza su questa dieta? Non sono state pubblicate ricerche riguardo la sperimentazione umana, quindi gli esperti non possono dirlo con certezza. Tuttavia, è meglio ricordare sempre che la migliore dieta per perdere perso è quella che soddisfa le proprie esigenze nutrizionali, promuove la salute e il benessere a lungo termine.

Mai fare delle diete senza prima aver parlato con un professionista, potrebbe essere molto pericoloso.