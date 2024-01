Tutto ciò che c'è da sapere sullo Snapdragon 8 Gen 3 di Galaxy S24 Ultra: le specifiche

Durante la presentazione dei nuovi Galaxy S24, Samsung non si è soffermata molto sul processore Snapdragon 8 Gen 3 di Galaxy S24 Ultra, una versione evoluta dello Snapdragon 8 Gen 3 presentata da Qualcomm qualche mese fa. Nell’ambito della partnership tra le due compagnie, è però stata realizzata una nuova variante dell’SoC.

Come noto, i Galaxy S24 ed S24+ utilizzeranno tale chipset in Canada e Stati Uniti, mentre il Galaxy S24 Ultra lo utilizzerà in tutto il mondo.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un chip da 4nm realizzato utilizzando il nuovo processo N4P di TSMC. Il chipset include una CPU octa-core e GPU Adreno 750, a cui si aggiunge una NPU più potente che gestirà anche le operazioni legate all’intelligenza artificiale, tra cui la suite di prodotti Galaxy AI.

Nè Samsung, tanto meno Qualcomm, hanno svelato le esatte velocità di clock dei core di CPU e GPU, ma basandoci sui leak trapelati nelle ore precedenti al reveal ufficiale sappiamo che:

l’unico core Cortex-X4 ha una velocità di clock a 3,39 GHz, 90MHz in più rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3 liscio;

tre core Cortex-A720 hanno una velocità di clock a 3,1Hz (50MHz in meno rispetto alla variante liscia)

due core Cortex-A720 girano a 2,2Ghz (70Mhz in meno)

Non è chiara la velocità di clock della GPU, ma maggiori informazioni potrebbero trapelare nelle prossime settimane quando i dispositivi arriveranno nei negozi.