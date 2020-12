Cos'è lo scalping, la tecnica che ha reso introvabili Xbox Series X e PS5

Xbox Series X e PlayStation 5 sono praticamente introvabili, sia a causa della bassa disponibilità legata all'impatto della pandemia, che dai fenomeni di scalping che hanno ridotto ulteriormente l’offerta.

In particolare, un gruppo di scalper è riuscito ad accumulare fino a 1.000 Xbox Series X ed addirittura 3.500 PlayStation 5, togliendole di fatto dalle mani dei videogiocatori che le attendevano con impazienza da tempo.

In realtà, lo scalping non è legato direttamente agli acquisti di prodotti, ma è una tecnica che nasce nel mondo del trading online. L’obiettivo finale, che evidentemente è stato centrato con PS5 ed Xbox Series X, è realizzare il numero più elevato di operazioni in un lasso di tempo ristretto.

In questo caso, è analizzando i database dei rivenditori ed avvalendosi di bot, sono riusciti a superare abilmente le code dei preordini per effettuare gli acquisti. Un fenomeno simile era avvenuto qualche anno fa con l’acquisto dei biglietti del concerto dei Coldplay, quando i così detti bagarini, usando software ad hoc erano riusciti a piazzare in pochi secondi centinaia di ordini, rendendo non disponibili i biglietti per i fan per poi rivenderli a prezzi maggiorati sui mercati secondari. All'epoca Ticketone non riuscì a fare molto per annullare gli ordini, mentre nel caso delle nuove console i rivenditori sono subito corsi ai ripari.

In borsa, la tecnica dello scalping ha come obiettivo la realizzazione di guadagni elevati in tempi ristretti, attraverso varie operazioni completate in un arco temporale ristrettissimo. E' doveroso sottolineare che lo scalping non va confrontato o confuso con il day trading, che prevede riguarda operazioni in un orizzonte temporale giornaliero.