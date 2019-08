Gli e-scooter condivisi sono un mezzo meno ecologico di quel che potreste pensare

Le persone pensano agli scooter elettrici come a modi ecologici per spostarsi in città. Ma un nuovo studio della North Carolina State University ha raggiunto conclusioni diverse: gli e-scooter possono sì, essere più ecologici della maggior parte delle auto, ma sono meno ecologici di molte altre opzioni.

L'attenzione per l'ambiente acquisisce rilevanza ogni giorno che passa. Si moltiplicano gli studi per comprendere l'impatto di molti oggetti della nostra quotidianitá sul nostro pianeta. L'impatto dei telefoni cellulari, ad esempio. O l'impatto dei video in streaming.



Per valutare l'impatto degli e-scooter, Jeremiah Johnson, autore dello studio e professore associato di ingegneria civile, edile e ambientale ha, insieme al suo team, esaminato le emissioni associate a tutto il ciclo di vita di ogni scooter: la produzione dei materiali e dei componenti di ciascuno scooter; il processo di fabbricazione; Il trasporto dello scooter, dal produttore alla sua città di utilizzo; la raccolta e ricarica.



I ricercatori hanno esaminato quattro tipi di inquinamento: impatto sul cambiamento climatico; eventuale inquinamento dell'acqua; impatto sulla salute respiratoria legati all'inquinamento atmosferico; acidificazione. I risultati sono stati simili per tutti e quattro i tipi di inquinamento.



"Molto di ciò che abbiamo scoperto è piuttosto complicato, ma alcune cose erano chiare", afferma Johnson. "La bicicletta, anche una bici elettrica, è quasi sempre più rispettosa dell'ambiente rispetto all'utilizzo di uno scooter elettrico. L'unica possibile eccezione è per le persone che utilizzano programmi di condivisione della bici pay-to-ride. Queste aziende usano auto e camion per ridistribuire le biciclette, che a volte possono renderle meno ecologiche rispetto all'utilizzo di uno scooter elettrico".



Lo studio ha scoperto che guidare un'auto è quasi sempre meno ecologico rispetto all'utilizzo di uno scooter elettrico. Ma alcuni risultati non sono affatto così scontati, ad esempio, prendere l'autobus su un percorso con un elevato numero di passeggeri è generalmente più ecologico di uno scooter elettrico. Si sono poi accorti che la fase di ricarica impatta per soltanto il 5% sull'ambiente, mentre la maggior parte dell'inquinamento deriva dal trasporto e dalla produzione dei componenti.