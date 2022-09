Dov'è il secondo gatto in questa illusione ottica? Solo l'1% delle persone lo trova

Ormai ti sembrano facili tutte le illusioni ottiche, ma credi di avere la stoffa per rientrare nell’1% dei geni che riescono ad individuare i due gatti nascosti in questa vecchio disegno, in soli 20 secondi?

La particolarità delle illusioni ottiche è che non sempre appaiono alla stessa maniera agli occhi di ognuno di noi; ecco perché, spesso e volentieri, vengono utilizzate dalla psicoanalisi per trattare specifiche situazioni o per arrivare a una diagnosi. Vediamo di solito, nei film, che lo psicoanalista di turno mostra al paziente una serie di macchie d’inchiostro, le Macchie di Rorschach.

Insomma, l’occhio vede e la mente interpreta. Chissaà come reagisce la vostra psiche a questo disegno. In questa semplice illustrazione troviamo una comune famiglia d’altri tempi che si gode un momento di relax. Tuttavia, nell’immagine ci sono anche due animali a quattro zampe, dei gatti per l’esattezza.

Molti riescono a trovare in pochi secondi il primo felino, mentre il secondo sembra che si mimetizzi fin troppo bene con lo sfondo. Questa volta non vi daremo nessun suggerimento, dato che la soluzione è proprio davanti ai vostri occhi. Secondo Jagran Josh, per entrare nell'élite degli illusion solver, dovete trovare gli animali in 20 secondi.

Siete riusciti a risolvere questa illusione? Allora che ne dite di dare un’occhiata all’illusione dello scoiattolo e del cigno?