C'è segreto nascosto che i casinò non vogliono che tu scopra

Se è vero che esistono tanti modi per fregare un casinò, è altrettanto vero che esistono gli stessi modi più uno che un casinò freghi chi ci gioca. Nello specifico parliamo di strategie utilizzate per influenzare la percezione del tempo dei giocatori. Queste pratiche, alcune più conosciute di altre, sono varie e sofisticate.

Contrariamente a certi miti, come quello dell'ossigenazione supplementare, che si è rivelato non solo falso ma anche impraticabile per motivi di sicurezza e costi, esistono pratiche ben radicate nell'ambiente dei casinò per mantenere alta l'attenzione e prolungare il soggiorno dei giocatori.

Una di queste pratiche è la rimozione degli orologi dalle sale da gioco. Questa decisione era originariamente motivata dalle lamentele dei giocatori che non desideravano essere consapevoli del tempo trascorso. Nel tempo però si è trasformata in una strategia intenzionale per minimizzare le distrazioni esterne e l'autoconsapevolezza del tempo, incoraggiando così i giocatori a continuare a scommettere.

Bill Friedman, gestore di casinò a Las Vegas negli anni '70, implementò una soluzione ingegnosa per impedire ai giocatori di accorgersi dell'arrivo del giorno, coprendo le finestre con pellicole scure prima dell'alba. Questa tattica ridusse significativamente il numero di giocatori che lasciavano i tavoli alle prime luci del giorno, mantenendoli focalizzati sul gioco.

Della serie "anche l'orecchio vuole la sua parte", l'ambiente sonoro dei casinò è attentamente curato per influenzare la percezione del tempo. Studi hanno dimostrato che la musica d'ambiente, soprattutto se a tempo lento e volume elevato, può indurre i giocatori a sottovalutare il tempo trascorso ai tavoli. Questo effetto si amplifica quando la musica si aggiunge ai suoni ambientali tipici del casinò, portando a una maggiore confidenza nelle stime temporali da parte dei giocatori.

Questi trucchetti non li utilizzavano nel gioco d'azzardo di 2000 anni fa!