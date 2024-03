C'è un segreto oscuro della Guerra del Vietnam che sicuramente non conoscevate

La Guerra del Vietnam ha segnato profondamente l'anima degli Stati Uniti, portando alla luce decisioni sconcertanti nell'affannosa ricerca della vittoria. Il "Progetto 100.000" nello specifico spicca per le sue implicazioni etiche e poco ortodosse che oggi non vedrebbero altro che dibattiti morali da parte della comunità mondiale.

Il 23 agosto 1966, Robert McNamara, Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, annunciava l'inizio di un'iniziativa che avrebbe permesso l'ingresso nell'esercito di uomini precedentemente considerati non idonei. Soprannominato in modi poco lusinghieri come "Le Morie di McNamara" o "Gli Inadatti di McNamara", il progetto mirava a reclutare giovani svantaggiati, inclusi coloro che non parlavano inglese, avevano scarsa attitudine mentale o lievi menomazioni fisiche. Per fare un esempio, i dati parlano di un punteggio che va dal decimo al trentesimo percentile nei test di qualificazione delle forze armate, ben al di sotto della media.

Con una stima di 320.000 a 354.000, denominati "Uomini con Nuovi Standard", la composizione etnica e geografica di questi soldati rifletteva squilibri profondi, con una presenza sproporzionata di individui provenienti dal Sud e, controversamente, afroamericani. Nonostante le critiche, tutti seguivano gli stessi programmi di formazione dei normali arruolati, con lo stesso livello di aspettative.

Questa, seppur sotto un'altra veste, è stata una delle armi più spietate da usare in guerra.

Se ufficialmente nasceva come risposta alla "Guerra alla Povertà" del presidente Lyndon B. Johnson, alcuni lo vedevano come un tentativo disperato di rafforzare le truppe in Vietnam. La realtà, però, era ben diversa dalle attese: molti dei veterani del "Progetto 100.000" non beneficiarono affatto del servizio militare, finendo per apprendere competenze non trasferibili nella vita civile e affrontando tassi di disoccupazione e disagio sociale maggiori rispetto ai non veterani.

Reclutare i più svantaggiati della società, promettendo opportunità illusorie, per poi impiegarli in un conflitto impopolare, solleva profonde questioni etiche. La storia ha mostrato che questi uomini furono sfruttati come carne da macello, con tassi di mortalità significativamente più alti rispetto alle truppe regolari.

