C'è una semplice e schietta soluzione all'irrisolvibile Paradosso di Fermi

Il Paradosso di Fermi, formulato nel 1950 dall'omonimo fisico, solleva una domanda intrigante: data l'immensità dell'universo, come mai nessuna civiltà aliena ha mai preso contatto con noi? Nonostante la scoperta di numerosi esopianeti negli ultimi anni, la risposta a questa domanda rimane avvolta nel mistero.

Le teorie proposte sono molteplici e vanno dalle più ottimistiche, che suggeriscono semplicemente che non c'è stato ancora abbastanza tempo, alle più inquietanti, che ipotizzano che le civiltà tendano a distruggersi prima di raggiungere un livello di avanzamento sufficiente per stabilire un contatto. Una risposta, forse ancora più sconcertante delle altre, è però più semplice: e se la ragione per cui nessuno ha contattato noi fosse perché siamo soli nella galassia, o addirittura nell'universo osservabile?

Dopo il Paradosso di Fermi, è stata formulata l'Equazione di Drake, che tenta di quantificare il numero di civiltà intelligenti nella nostra galassia o nell'universo. Utilizzando queste equazioni, gli scienziati possono stimare il numero di civiltà intelligenti nell'universo e, a seconda dei dati inseriti, le stime variano da 100.000 a 30. Uno studio del 2018, non ancora sottoposto a revisione paritaria, sostiene che l'Equazione di Drake non debba utilizzare valori assoluti, ma distribuzioni di probabilità basate su ciò che sappiamo.

Il Paradosso di Fermi, che sorge quando le nostre stime sulle civiltà aliene nella galassia non corrispondono alle nostre zero telefonate da loro, scompare quando utilizziamo distribuzioni di probabilità. Secondo il team di ricerca, quando teniamo conto dell'incertezza realistica, sostituendo le stime puntuali con distribuzioni di probabilità che riflettono la comprensione scientifica attuale, non troviamo motivo di essere altamente fiduciosi che la galassia (o l'universo osservabile) contenga altre civiltà.

"’Dove sono?’ — probabilmente estremamente lontani, e abbastanza possibilmente oltre l'orizzonte cosmologico e per sempre irraggiungibili", conclude lo studio. Sebbene questa prospettiva possa sembrare desolante, al momento, "non dovremmo effettivamente essere così sorpresi di vedere una galassia vuota."