Che cos'è SerenityOS? Un nuovo sistema operativo che ricorda Windows 95

Se rientrate tra coloro che hanno voglia di tornare virtualmente agli anni '90 senza perdere alcune delle comodità odierne, un nuovo progetto potrebbe interessarvi. Infatti, c'è SerenityOS, un sistema operativo che ricorda Windows 95 sotto diversi punti di vista, perlomeno a livello visivo.

Si tratta di un OS creato essenzialmente da zero (no, non è una semplice distro Linux con interfaccia modificata, ma per l'occasione sono stati realizzati kernel custom, display manager e altro), ma il suo design riporta sicuramente alla mente i computer di qualche decennio fa (Windows NT?). Non è un caso il fatto che nella pagina GitHub dedicata a SerenityOS si legga: "è una lettera d'amore alle interfacce grafiche degli anni '90". Insomma, il sistema operativo strizza l'occhio agli utenti con un po' di anni sulle spalle.

In ogni caso, l'obiettivo del progetto è quello di recuperare il look generale di quell'epoca, senza però privarsi di alcune comodità arrivate dopo il 2000 (ovviamente, nulla di "troppo moderno", per rimanere in linea con la filosofia del progetto). Il creatore di SerenityOS è Andreas Kling, che è solito pubblicare contenuti legati al sistema operativo sul suo canale YouTube personale. Ad esempio, in un video di fine luglio 2021, Kling ha mostrato una demo dell'OS, mettendo brevemente alla prova diverse funzionalità.

Un test che non è passato inosservata è quello svolto nel video di aggiornamento di marzo 2021, in cui il creatore di SerenityOS ha effettuato e un po' di retrogaming, giocando a Diablo e Duke Nukem 3D in finestre stile Windows 95. Insomma, si tratta sicuramente di un progetto nostalgico, portato alla luce anche da un articolo di Ars Technica.

In ogni caso, il sistema operativo è ancora in fase di sviluppo e non è chiaro quando verrà rilasciato (forse nell'arco di due anni, ma chiaramente le stime potrebbero non essere precise visto l'enorme lavoro da svolgere). Nonostante questo, più di qualche appassionato "di vecchia data" potrebbe volerci dare un'occhiata.