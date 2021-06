Cos'è la Sfinge? Chi ha tolto il suo naso? Alcune curiosità sul monumento egizio

Sentiamo spesso parlare delle piramidi, il vero e proprio simbolo principale dell'Egitto, ma molto meno - quasi mai a dir la verità - della Sfinge, conosciuta ufficialmente con il nome di "Grande Sfinge di Giza", sicuramente un altro simbolo davvero noto della zona. Ecco quindi quello che c'è da sapere su questa statua colossale.

Cos'è una Sfinge? É una creatura mitologica che viene presentata con la testa o di un umano, di un falco, di un gatto o di una pecora, mentre il corpo è quello di un leone con le ali di un falco. La creatura appare in diverse mitologie e il suo aspetto varia a seconda della religione.

Com'è stata realizzata? La statua lunga 73 metri è stata scolpita in un unico pezzo di pietra calcarea da centinaia di lavoratori e, un tempo, era completamente dipinta.

Quando è stata costruita la Sfinge? Secondo la stragrande maggioranza degli egittologi, la statua è stata eretta intorno al 2500 a.C. per il faraone Chefren e persino modellato sulla somiglianza del sovrano (prima la scultura indossava un copricapo e una barba reali, ma adesso sono scoparsi a causa dell'erosione).

Quando è stata scoperta la Sfinge? La Sfinge è stata scoperta solo nel 1800 - ed era sepolta fino al collo nella sabbia - dall'italianissimo Giovanni Battista Caviglia che, insieme al suo team, riuscì a rivelare il petto della statua.

Perché la Sfinge non ha il naso? No, non fu Napoleone Bonaparte a rimuovere il naso della Sfinge; sebbene gli archeologi scoprirono che il naso della statua era stato rimosso intenzionalmente. Le illustrazioni del 1700 dimostrano che il naso era scomparso molto prima dell'arrivo di Napoleone (a proposito, ecco la vera altezza del generale francese). Gli archeologi moderni ritengono che sia stato rimosso tra il III e il X secolo d.C., ma il motivo è ancora dibattuto.