Se c'è abbastanza silenzio intorno a te potresti sentire un'ape eiaculare

Sapevate che è possibile udire l'eiaculazione di un'ape? Avete letto bene e vi diciamo fin da subito che sì: è davvero possibile e non stiamo scherzando.

Il "pop" dell'accoppiamento delle api è causato dal modo esplosivo in cui trasferiscono lo sperma. Questo suono, sorprendentemente, è udibile all'orecchio umano. Le api maschio, o fuchi, nascono con un unico scopo. Non hanno pungiglione, quindi non possono difendersi, non raccolgono polline, quindi non possono nutrirsi e dipendono dalle femmine.

L'unica cosa che sanno fare è accoppiarsi, ma purtroppo la loro vita è una vera e propria sofferenza. Quando una regina raggiunge la maturità sessuale a sette giorni di età, si lancia in volo, rilasciando irresistibili feromoni per tutti i fuchi desiderosi di accoppiarsi.

Il trasferimento dello sperma nelle api è un processo violento e, come molti altri rituali di accoppiamento tra insetti e aracnidi, sono i maschi a farne le spese. Aggrappandosi alla schiena della regina, l'organo riproduttivo del maschio si attiva in modo "esplosivo" - letteralmente - creando un suono che, incredibilmente, è udibile all'orecchio umano.

Queste esplosioni controllate non si limitano agli eventi riproduttivi, poiché la ricerca ha scoperto che le ondate di calore intense a volte provocano nelle api una "eiaculazione mortale", secondo uno studio condotto dall'Università della Columbia Britannica nel 2022.

Guai a prendere in giro le api, però, poiché se scomparissero per noi umani sarebbero grossi guai.