C'è un posto nel nostro Sistema Solare dove capodanno è arrivato prima

Molti non vedono l'ora di finire questo 2022, mentre altri lo saluteranno con malinconia... almeno sulla Terra. Nel nostro Sistema Solare, infatti, i marziani (o per meglio dire, i vari robot delle varie agenzie spaziali) hanno già festeggiato l'inizio del nuovo anno, poiché su Marte il capodanno è arrivato prima: il 26 dicembre.

"Numerare gli anni di Marte", scrivono i funzionari della NASA su Twitter, "aiuta gli scienziati a tenere traccia delle osservazioni a lungo termine, come i dati meteorologici raccolti dai veicoli spaziali della NASA nel corso dei decenni."

Le regole sul Pianeta Rosso sono differenti: l'arido pianeta è più lontano dal Sole rispetto alla Terra e impiega circa il doppio del tempo per girare attorno alla nostra stella. Un anno su Marte dura 687 giorni e l'ultima volta che abbiamo festeggiato il nuovo anno sul mondo Perseverance non era ancora atterrato.

"No, non stiamo festeggiando accidentalmente in anticipo", ironizza l'account Twitter della NASA Mars. È stato un anno davvero incredibile per Marte, tra l'arrivo del rover della NASA - che sembra aver lasciato un cimelio simile a una spada laser -, insieme ai numerosi record del drone Ingenuity che hanno ampiamente superato le aspettative di tutti.

I prossimi 687 giorni saranno altrettanto incredibili, con nuove missioni, zone da esplorare e rocce da analizzare per scoprire la vita! Purtroppo l'anno non è andato sempre per il meglio, perché il lander della NASA InSight si è spento per sempre.