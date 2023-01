C'è un sito che promette di mostrare quante sub hanno i canali Twitch

Chi ha più sub su Twitch? Questa è una domanda che potrebbero essersi posti alcuni utenti, visto che non sempre questo dato è messo in bella vista. Tuttavia, ora la questione sembrerebbe un po' cambiata, perlomeno per alcuni canali.

Infatti, come messo in luce da Dot Esports, il sito Web TwitchTracker, che non è legato alla piattaforma in sé, si prefigge l'obiettivo di tenere d'occhio il numero di sub dei principali canali Twitch, indicando una "classifica" di 100 posizioni per ogni Paese. Su questo portale viene tra l'altro fatta una suddivisione per sub pagate, Prime e regalate, così come esiste una separazione tra Tier 1, Tier 2 e Tier 3.

Per chi non lo sapesse, sulla piattaforma viola è infatti possibile per gli utenti, al netto della sottoscrizione mensile "gratuita" legata all'abbonamento ad Amazon Prime, effettuare abbonamenti a pagamento di vari prezzi. Come indicato sul portale ufficiale di Twitch, il Tier 1 costa 4,99 dollari, ma si arriva a 9,99 dollari per il Tier 2 e a 24,99 dollari per il Tier 3.

Considerate anche le suddivisioni effettuate dal portale messo in luce da Dot Esports, non è dato sapere quanto i dati siano precisi (inoltre, alcuni canali sembrano non essere "monitorati" dal sito Web). Tuttavia, dal portale sembrerebbe emergere che ben pochi utenti si "avventurano" nei Tier 2 e Tier 3, soffermandosi invece sulle sub Prime ed eventualmente sul Tier 1.

Per intenderci, il canale più in alto nella "classifica" Global attualmente disporrebbe di oltre 70.000 sub. Di queste, circa 18.000 sarebbero Prime, circa 10.000 sarebbero regalate e circa 22.000 sarebbero legate al Tier 1. Solamente 80 sarebbero invece quelle relative al Tier 2, mentre poco più di 45 sarebbero quelle relative al Tier 3. Insomma, sembrano emergere dati interessanti.