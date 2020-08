Dov'è situata l'introvabile e ricercata tomba di Cleopatra?

La tomba di Cleopatra, l'ultima famosissima regina d'Egitto, è stata a lungo fonte di mistero per gli archeologi e il grande pubblico. Il luogo di riposo della governante è perduto da oltre 2.000 anni e le possibilità di trovarlo sono piuttosto basse.

Recenti resoconti dei media hanno affermano che gli archeologi potrebbero essere sul punto di scoprire questa tomba in un sito chiamato "Taposiris Magna", situato a circa 50 chilometri a ovest di Alessandria. Negli ultimi 15 anni, una squadra guidata da Kathleen Martinez ha scavato il sito, trovando resti che risalgono al tempo di Cleopatra, incluso un tesoro di monete coniate durante il suo regno.

Tuttavia, una dozzina di studiosi riferisce a WordsSideKick.com che è improbabile che Cleopatra sia stata sepolta a Taposiris Magna. "Non ci sono prove che la tomba di Cleopatra possa essere lì", afferma Zahi Hawass, l'ex ministro egiziano dello State for Antiquities. Lavorando per più di 10 anni nel sito, non sono state trovate prove che Cleopatra fosse sepolta in questo luogo. "Ora credo che Cleopatra sia stata sepolta nella sua tomba che ha costruito vicino al suo palazzo ed è sott'acqua", continua Hawass. "La sua tomba non sarà mai trovata."

Negli ultimi 2 millenni, l'erosione costiera ha fatto sì che parti di Alessandria, inclusa una sezione che ospita il palazzo di Cleopatra, siano ora sott'acqua. Anche se la tomba non è sott'acqua, ci sono buone probabilità che sia stata distrutta ad un certo punto in passato o che sia sepolta sotto lo sviluppo moderno di Alessandria. Ci sono, inoltre, anche buone probabilità che sia stata derubata in tempi antichi.

Cleopatra era l'ultima dei "Tolomei", una linea di governanti discendenti da Tolomeo Sotère, uno dei generali di Alessandro Magno. Alessandro, sebbene fosse morto a Babilonia, fu sepolto ad Alessandria. Gli scrittori antichi menzionano spesso la tomba di Alessandro, ma gli archeologi non l'hanno mai trovata insieme alle tombe dei 15 sovrani tolemaici.

Dopo più di 10 anni di lavoro presso Taposiris Magna, gli archeologi non hanno ancora trovato la tomba di Cleopatra e la maggior parte degli studiosi è scettica sul fatto che sia lì. Un altro problema è che le sepolture in questo luogo sembrano essere di figure religiose (come sacerdoti) piuttosto che membri della famiglia reale. Martinez ha fatto alcune scoperte notevoli nelle vicinanze, tra cui una mummia ricoperta di foglie d'oro, dopo aver scavato una necropoli nella zona. Sebbene le prove che Cleopatra sia stata sepolta a Taposiris Magna siano scarse, ciò non toglie l'importanza del sito.